https://static.news.ru/photo/5bbcf872-6ea9-11ea-b8d7-fa163e074e61_660.jpg Сергей Неверов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Думские единороссы в кратчайшие сроки обеспечат выполнение инициатив, озвученных главой РФ Владимиром Путиным во время его обращения к гражданам страны, рассказал руководитель фракции Сергей Неверов.

Мы готовы оперативно законодательно обеспечить реализацию президентских инициатив. Меры, которые обозначил в своём обращении президент, помогут смягчить последствия пандемии [коронавируса нового типа] для российской экономики и граждан, — приводит слова парламентария ТАСС.

Президент выступил 25 марта 2020 года. Он упомянул меры поддержки российской экономики в условиях вспышки инфекции, а также помощь гражданам РФ. Например, Путин предложил дать компаниям малого и среднего предпринимательства отсрочку по всем отчислениям, кроме налога на добавленную стоимость (НДС). Распоряжение будет действовать в течение шести месяцев.

Также президент рассказал о новых мерах против распространения коронавируса нового типа (COVID-19). Он объявил следующую неделю (30 марта — 5 апреля) нерабочей. Сотрудникам сохранят заработную плату, рассказал он в своём обращении к гражданам. Работа всех организаций, действующих для обеспечения жизнедеятельности города, будет продолжена.

Президент предложил изменить схему расчёта больничных выплат, чтобы поддержать граждан, которые оказались без работы из-за коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за эпидемии коронавирусной инфекции в российских судах было решено приостановить рассмотрение уголовных дел. Ограничения введены с 19 марта по 10 апреля. Рассматривать будут только категории дел безотлагательного характера либо дела упрощённого производства, где решение выносят без присутствия сторон.

В мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев. Согласно последним данным, в РФ зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет.