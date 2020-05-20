Совфед: «неуклюжие» США развязали новый кризис на Ближнем Востоке

https://static.news.ru/photo/4695fcca-9a6c-11ea-bbbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: xiongsihao/Xinhua/ Global Look Press

Новый этап эскалации напряжённости между Палестиной и Израилем является плодом неуклюжей политики Соединённых Штатов Америки на Ближнем Востоке, считает член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов.

По его словам, Белый дом последовательно уничтожил все юридические основы палестино-израильского урегулирования, пишет РИА Новости. Он добавил, что в сложившейся обстановке невозможно принять решение, учитывающее интересы одной стороны и полностью игнорирующее претензии другой.

Выход нужно искать только на пути права и в наличии международных гарантий для обеих сторон конфликта. США в одиночку таким гарантом быть, как показала жизнь, не могут, — объяснил эксперт.

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что страна расторгает все договорённости с властями США и Израиля. Такое решение было сделано из-за желания последнего присоединить земли государства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Иерусалим намерен аннексировать территории Палестины на западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По его словам, народ Израиля появился и развивался именно в данном регионе.