Нетёплый приём: как встречали Навального в Москве

Накануне, 17 января, оппозиционер Алексей Навальный прилетел из Берлина в Москву рейсом авиакомпании «Победа». Изначально сообщалось, что самолёт приземлится во Внуково, однако в итоге он сел в аэропорту Шереметьево.
Сторонники оппозиционера собрались для встречи с оппозиционером во Внуково. К зданию транспортного узла были стянуты автозаки и силы различных силовых ведомств — полиции, Росгвардии и СК. Впоследствии зал прилёта международных рейсов был полностью оцеплен. Во Внуково были задержаны ряд сторонников Навального, активистов и сотрудников СМИ, освещавших событие. В ходе операции сотрудники полиции применили к некоторым из них силу. Впоследствии задержанные были отпущены.
Самого Навального задержали после прохождения паспортного контроля в аэропорту Шереметьево по иску управления ФСИН по Москве о замене назначенного ему ранее условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше».
О том, как активисты и журналисты встречали оппозиционера и как действовали стражи порядка — в фотогалерее NEWS.ru.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
teamnavalny/twitter.com
teamnavalny/twitter.com
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