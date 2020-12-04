Нет, весь он не уйдёт

Выражение «ушла эпоха» звучит банально. Однако долгожданная отставка Анатолия Чубайса идеально им описывается. Действительно, из деятелей первого правительства Егора Гайдара при сколько-нибудь заметных государственных делах оставался только Анатолий Борисович. Его соратники, гордо именовавшие себя «камикадзе», не сгинули и не сгорели, но ушли со своих постов, прихватив немалые блага — от банков до обширных под сдачу помещений. А демонизированный крёстный отец ваучера продолжал чем-то масштабно руководить.

Во второй половине 90-х, как теперь выясняется, он даже видел себя следующим «за дедушкой Ельциным» президентом России. Успешно в этом плане противостоял Борису Немцову как потенциальному преемнику и даже, как утверждают, нанёс удар по его протеже Сергею Кириенко, на которого и повесили всю ответственность за фактически инспирированный Чубайсом и главой Центробанка Сергеем Дубининым дефолт. Но в результате той подковёрной игры Железный Толик был обвинён в предательстве интересов Семьи и первостатейные перспективы утратил. Хотя принимал активное участие в выборе кандидатуры реального преемника.

К слову, по воспоминаниям Валентина Юмашева, в его бытность главой кремлёвской администрации именно Чубайс посоветовал ему взять Владимира Путина, приехавшего из Петербурга, работать в Управделами президента на должности начальника контрольно-ревизионного управления (КРУ). А такие жесты не забываются. Однако, как писал классик, «всему же есть границы». Очень многие аналитики обратили внимание на тот факт, что при контакте президента с Сергеем Куликовым, назначенным руководить «Роснано», ни тушкой, ни чучелом не присутствовал фактический основатель и бессменный шеф этой конторы. Более того, в официальной телевизионной версии данной встречи имя Чубайса не прозвучало ни разу. Словно бы это не он потратил за 12 лет с учётом разного рода льгот и преференций чуть не 500 миллиардов рублей, показав, в конце концов, операционную прибыль в 5,6 миллиарда. Впрочем, отчёты Счётной палаты очень скрупулёзно отразили все подобные «успехи».

Владимир Путин и Анатолий Чубайс (архивное фото) kremlin.ru

Показательно, что, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин и не собирается лично встречаться с новым отставником. А такое заявление может трактоваться как отсутствие у властей нового привлекательного предложения для Анатолия Борисовича. Так что ушла «эпоха» без публичной благодарности и ордена к 65-летию. А это ещё и символичное прощание с состарившимися элитами 90-х.

Впрочем, у Чубайса всегда в отношениях с высшей властью был особый козырь в рукаве — его наработанные связи с западными деловыми и политическими кругами. Это для миллионов россиян «рыжий» — синоним развала, растрат, деиндустриализации и ваучеризации, признанной аферой века. А вот для Запада Анатолий Борисович, наоборот, человек с огромными заслугами перед цивилизацией, сломавший хребет коммунизму и ослабивший «империю зла». А потому всегда может быть там принят, обласкан и выслушан. А значит, в теории вполне способен что-то там объяснить, какие-то нюансы сгладить. Хотя, конечно, и не в глобальном масштабе. Но некоторым капиталом, политическим приданым обладает.

В этой связи бытует версия, что ему может быть предложена почётная пенсионная должность спецпредставителя президента по проблемам, предполагающим длительное пребывание вдали от отечества.

Хотя, с другой стороны, как сказал бы один киногерой: хороший огромный дом, хорошая молодая жена — что ещё надо, чтобы встретить старость?