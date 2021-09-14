«Нешуточная драма»: Пушков ответил «разозленному» действиями Запада Кулебе

«Нешуточной драмой» назвал критическое высказывание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в адрес Запада российский сенатор Алексей Пушков. Свой ответ на реплику украинского чиновника он разместил в личном Telegram-канале.

В интервью изданию Independent ранее Кулеба заявил о том, что Украина больше не верит обещаниям западных партнёров. Британская газета подчеркивает, что глава украинского МИД оказался чрезмерно дипломатичен, чтобы просто признать, что разозлился из-за действий западных коллег.

В связи с этим Алексей Пушков отметил, что украинским политикам, кроме Запада, никто более ничего не обещает. При этом Киев, по мнению российского сенатора, «страстно хочет строить своё светлое будущее» за чужой счёт.

Поэтому, если не верить обещаниям Запада, то это означает ничему и никому не верить. <...> Глава ее МИД Украины просто пытается Запад запугать, а пугать нечем, потому как на Западе про Украину все прекрасно известно, — написал Пушков.

По мнению члена Совета Федерации, Киев продолжает верить обещаниям западных стран, так как «верить больше не во что».

Ранее Алексей Пушков назвал пост экс-премьер-министра страны Николая Азарова со сравнением цен на газ на Украине и в Белоруссии «удачным троллингом» украинского президента Владимира Зеленского.