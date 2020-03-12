Поправка об обнулении президентских сроков по причине коренной модификации Основного закона вступит в силу после плебисцита по всему пакету и соответствующего вердикта Конституционного суда. Иными словами, сам орган, имеющий монопольное право на трактовку Конституции и на определение соответствия любых законов Основному, не просто становится последней инстанцией в принятии важнейшего решения, но и сам оказывается в весьма непростой ситуации. Ведь недостаточно просто «проштемпелевать» положение, которое уже вызывает в стране весьма противоречивую реакцию, главное — дать достойное юридическое обоснование своему приговору. Каким бы он ни был.

Тем более что 22 года назад самим же Судом был создан важный прецедент, когда он фактически закрыл Борису Ельцину путь к переизбранию уже на третий срок. И поскольку тот вердикт находится в официальном доступе, деятели, оппонирующие новой трактовке отсчётов числа президентских мандатов, конечно, воспользуются той, уже покрывшейся пылью аргументацией, чтобы как минимум оказать давление на нынешних судей. Между тем тогда КС опирался на то соображение, что избиратели, сохранившие Ельцину в 1996 году место в Кремле, однозначно исходили из голосования за его второй срок. А потому-де, сделали тогда вывод судьи, учитывая, что народ является первоисточником любой власти, все попытки утверждать, что ограничение (статья 81 пункт 3) продолжительности полномочий одного и того же президента двумя сроками подряд относится якобы только к случаю, когда оба срока имели место при действующей Конституции, вступают в противоречие с волей народа. К тому же, было отмечено в тексте вердикта, сам Ельцин неоднократно заявлял о своём нежелании нарушать Конституцию, идя ещё на один срок.

Борис Ельцин Александр Чумичев/ТАСС

Тот вердикт КС произвёл эффект разорвавшейся бомбы. Мне самому замглавы кремлёвской администрации говорил, что и за зубчатой стеной никто не ожидал столь жёсткой и однозначной трактовки ситуации. Так что знаменитая предновогодняя речь — «я устал, я ухожу» — родилась изначально из той позиции. И вот прошло 22 года, и на рассмотрении Суда снова та же, в принципе юридическая коллизия. Конечно, нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Всё течёт, и многое меняется. И во главе КС — не Марат Баглай, как в 1998 году, а ветеран Валерий Зорькин, который давно по возрасту должен был покинуть свой пост. Тот же Баглай ушёл в отставку в 65, а Валерию Дмитриевичу уже 77. И, видимо, трактовка поправки об аннулировании предыдущих президентских сроков Путина по причине обновления Основного закона станет его последним важнейшим решением, с которым он, что называется, и войдёт в историю страны.

К тому же отпечаток на дебаты в самом Суде неминуемо наложит заранее объявленное решение о сокращении числа судей КС с 19 до 11. Напомним, что просто КС возвращается к своему изначальному контингенту — это Борис Ельцин, надеясь накинуть узду на излишне самостоятельных судей, тогда пошёл на значительное увеличение их числа. Но ему, как мы знаем, такой манёвр ничего не дал. Так вот, с одной стороны, ряд судей поспешат продемонстрировать лояльность в надежде сохранить и впредь свои кресла. Но, с другой, те судьи, что понимают конечность их нынешнего карьерного этапа, могут «громко» зарезервировать свои особые мнения. И вынести обсуждение даже за стены КС.

Валентина Терешкова duma.gov.ru

Что касается самой поправки. В 2008 году наша ведущая богема — Никита Михалков, Зураб Церетели — буквально упрашивали Владимира Путина изменить Конституцию ради дополнительного срока. Но он, как мы знаем, пошёл другими путём. Ныне же президент готов внять непосредственно голосу «источника власти», народа. Так было на встречах в Умани, Сочи и, наконец, в Иваново. Более того, даже предложившая такую поправку Валентина Терешкова сослалась на то, что высказала мнение многих простых людей России.

Так что нынче КС может напрямую интерпретировать голос народа. Тем более если 22 апреля голос народа окажется очень убедительным.