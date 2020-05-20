После того как коронавирус помешал планам Кремля провести 22 апреля общероссийское голосование по поправкам к Основному закону, вопрос о волеизъявлении оказался в подвешенном состоянии. На несколько недель проблемы борьбы с пандемией заслонили всё остальное. Однако после того, как стало очевидно, что уровень заболеваемости, пусть понемногу, но снижается, и Россия в обозримом будущем начнёт выходить из карантина, в повестку дня стали возвращаться ранее отложенные, уже отчасти забытые вопросы.

Сакральная дата

РБК утверждает со ссылкой на внутрикремлёвские источники, что сегодня в качестве реальной даты проведения голосования рассматривается 24 июня. Одновременно в тот же день планируется проведение другого крупного и важного мероприятия, перенесённого из-за коронавируса, — военного парада, посвящённого 75-летию Победы. В связи с последним и была избрана дата. Как известно, первый Парад Победы состоялся 24 июня 1945 года.

Разумеется, все эти планы основаны на предположении, что их осуществлению не будет препятствовать эпидемиологическая обстановка. И вот в этой установке уже содержится первое слабое место. Коронавирус со всей суровой неизбежностью показал, как мало значат людские планы перед лицом безличной стихии. И голосование, и парад были отменены, несмотря на то что были вложены огромные средства, затрачены бесчисленные усилия в их подготовку и они имели огромное значение для власти.

В данном случае нужно ясно понимать, что и парад, и голосование — это именно массовые мероприятия, связанные со средоточием в одном месте большого количества людей. Это немалый риск в том случае, если страна будет выходить из пандемии медленными темпами. А ведь решение нужно принимать уже в ближайшие дни, поскольку на подготовку и того и другого мероприятия требуется время. Таким образом, Кремль будет ощутимо рисковать, пытаясь «заглянуть» в будущее и дать уже сейчас уверенный прогноз по эпидемиологической обстановке на конец июня. Также следует понимать, что если решение о 24 июня будет принято, а затем его опять придётся переносить, это обернётся уже скандалом. Власть будет дискредитирована. По этой причине в Кремле в эти дни сейчас идёт яростная работа по взвешиванию всех рисков — и санитарных, и имиджевых.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Pro и contra

Предположим, что всё-таки администрация президента остановится на дате 24 июня — относительно именно голосования. Какие плюсы и минусы могут быть у такого решения?

Первые очевидны. Апелляция к славному событию в отечественной истории, наложение воспоминания, дорогого для каждого жителя РФ, на текущее политическое мероприятие сулят и высокую сравнительно явку, и положительный в массе своей результат. Кроме того, после длительной изоляции соскучившиеся по массовым мероприятиям и социальному непосредственному общению россияне предсказуемо покажут необходимую активность. Времени на контрпропаганду окажется маловато, на публичные акции, которые могла бы провести оппозиция, вполне вероятно, будет продлён запрет. Людям, возможно, не захочется думать о негативе — они будут настроены на позитив.

Кроме того, из памяти ещё не выветрилось начало кампании в феврале-марте, ещё висят в городах плакаты, призывающие принять участие в голосовании. Не нужно будет прикладывать много усилий, чтобы восстановить нужный настрой, актуализировать причинно-следственную связь. Если же мероприятие перенести, например, на сентябрь, то придётся, по сути, всё начинать заново. Никто, кроме того, не будет держать неопределённо долго в рабочем состоянии созданный под голосование аппарат, выстроенную пропагандистскую систему.

Минусы не на виду, но они также имеются. Во-первых, нужно будет объяснить, почему в стране с ослабленной после кризиса экономикой выделяются миллиарды рублей на голосование. Это та тема, на которой сможет сыграть оппозиция. Как голосование поможет устранить проблемы, созданные коронавирусом?

Во-вторых, нельзя не упомянуть об опасениях граждан перед походом на избирательные участки. С одной стороны, да, они соскучились по общественной активности, с другой — кто даст гарантии, что после трёх месяцев пропаганды, такой как «оставайтесь дома», «носите маски» и «мойте руки», у людей не возникнет страх перед избирательными участками перед тем, как взять в руки бюллетень? Ведь смысл голосования от большинства людей ускользает, кроме того, что об этом их лично попросил Владимир Путин из каких-то только ему ведомых соображений.

Таким образом, у граждан может возникнуть ощущение совершенно не необходимого риска. Кроме того, многие могут решить поехать на дачу и за город, воспользовавшись дополнительным выходным днём. Летние голосования вообще сложнее проводить, в первую очередь из-за отпускного сезона. Если карантин будут снимать быстро, то не исключено, что часть граждан поспешит воспользоваться отпусками и отправиться отдыхать.

Кроме того, слишком большая нагрузка ляжет на администрации регионов и муниципалитетов. Они и так работают уже два месяца в чрезвычайных условиях. Теперь к ним присоединится необходимость проводить и организовывать голосование, при том что никто не снимал задачу поддерживать порядок на вверенных территориях после коронавируса и решать ввиду этого множество кричащих социально-экономических проблем.

Как бы там ни было, но решение будет принято в ближайшее время — с учётом и вышеперечисленных факторов, равно как и других, ведомых только кремлёвской администрации, которые не на виду, но тоже играют немалую роль.