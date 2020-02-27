Общероссийское голосование, которое пройдет 22 апреля станет новой формой непосредственного участия граждан в принятии решения по поправкам к Конституции РФ. При этом процедуру пообещали максимально приблизить к привычным выборам. Организацией этого процесса займётся Центральная избирательная комиссия, а для обеспечения его прозрачности привлекут общественных наблюдателей. Кроме того, ЦИК, видимо, хочет максимально огородить себя от обвинений в нелегитимности этого процесса. По предложению главы комиссии Эллы Памфиловой депутаты уже работают над введением административной и уголовной ответственности за нарушения правил проведения голосования. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, считают такую меру логичной, так как предстоящее голосование близко по формату к выборам, а значит и ответственность за нарушения должна быть сопоставимой.

22 апреля ровно в 8 часов

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству одобрил поправки к законопроекту об изменении Конституции РФ, регламентирующие проведение общероссийского голосования. Согласно документу, оно пройдёт 22 апреля с 8 до 20 часов.

Как пояснил журналистам один из авторов документа, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, это будет новая форма непосредственного участия граждан в принятии решения по поправках в Основной закон государства. По его словам, порядок голосования будет принят Центризбиркомом после подписания соответствующего указа президента РФ.

В голосовании вправе принимать участие граждане, достигшие 18 лет, за исключением граждан, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда. Порога явки не будет, — пояснил сенатор.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Для обеспечения прозрачности процедуры планируется привлечение наблюдателей. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова пообещала привлечь максимальное количество общественников для контроля за ходом голосования. Она призналась, что хочет даже написать письма главам политических партий с просьбой подготовить максимальное число наблюдателей.

Мы заинтересованы всех собрать, я буду писать письма руководителям партий, не только парламентских. Отнеситесь внимательно, потому что нам очень важно, чтобы этот процесс был максимально легитимным, был максимально под контролем наших граждан, — сказала она на заседании научно-экспертного совета при ЦИК.

При этом Памфилова с сожалением констатировала, что плебисцит пройдет без участия международных наблюдателей, так как такая возможность не предусмотрена российским законодательством.

При этом, как отметил президент Российской ассоциации политконсультантов Алексей Куртов, глава ЦИК всё же допускает присутствие иностранцев, но только в качестве экспертов, без статуса наблюдателей.

Про наблюдение она (глава Центризбиркома, — прим. NEWS.ru) полна оптимизма, поскольку ни одной из партий не возбраняется организовывать работу наблюдателей. И даже группам населения, обладающими соответствующими правами, тоже. На вопрос о возможности использовать наблюдателям партийную символику она также ответила утвердительно. Алексей Куртов президент Российской ассоциации политических консультантов президент Российской ассоциации политических консультантов

В то же время, по словам гендиректора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова, вполне естественно, что технологический центр организации наблюдения за ходом голосования находится в Общественной палате, особенно учитывая её возможности и полномочия в сфере общественного контроля.

«Во всём виновата ЦИК»

Одним из ключевых вопросов организации общероссийского голосования стало обсуждение возможности введения ответственности за нарушения в его ходе. С таким предложением к главе профильного комитета Госдумы Павлу Крашенинникову обратилась сама Памфилова.

Я очень была бы благодарна, если бы вы, Павел Владимирович, смогли найти возможность по аналогии, скажем, с КоАП внести поправки, в которых была бы прописана неотвратимость наказания для нарушителей потенциальных. Для нас это принципиальный вопрос, — подчеркнула она.

Парламентарий со своей стороны заверил главу ЦИК, что комитет обсудит такие меры. Он добавил, что работа над соответствующими законопроектами уже идет, и заверил журналистов, что депутаты не будут «изобретать новые статьи», а, скорее всего, дополнят действующие положения КоАП и УК РФ пунктом об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию страны.

Предложение Эллы Памфиловой об ответственности за нарушения в подсчёте голосов, полученных по результатам общенародного голосования по поправкам в Конституцию, абсолютно логично. Голосование близко по формату к выборам и референдуму, поэтому и ответственность за нарушения должна быть сопоставимой. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

По мнению Алексея Куртова, у Центризбиркома не так много инструментов контроля и предупреждения нарушений.

Поэтому любая форма ответственности за нарушения приветствуется Эллой Памфиловой. Это понятно — ведь в общественном сознании «во всём виновата ЦИК». Так что, чем больше любых форм контроля, тем удовлетворительнее работа избирательных комиссий, — пояснил эксперт.

Исполнительный директор мониторингово-экспертного центра «Группа 32», член научно-экспертного Совета ЦИК Роман Коломойцев также считает оправданным внесение такой законодательной нормы.

Это ответ ЦИК на просьбы части наблюдательного и экспертного сообщества, которое отмечало, что отсутствие такой нормы может побудит некоторых недобросовестных ответственных лиц к нарушениям в процессе волеизъявления. Роман Коломойцев исполнительный директор центра «Группа 32», член научно-экспертного совета ЦИК РФ исполнительный директор центра «Группа 32», член научно-экспертного совета ЦИК РФ

Технические сложности

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как обещают организаторы, общероссийское голосование по поправкам станет максимально доступным и удобным для граждан. Для этого будет использован опыт применения технологии «Мобильный избиратель», зарекомендовавшей себя на прошедших выборах президента РФ. Кроме того, по словам Андрея Клишаса, «при наличии технических условий, обеспечивающих надежность передачи данных и тайну волеизъявления, в отдельных регионах возможно будет проголосовать дистанционно с использованием портала государственных услуг».

Вместе с тем, как призналась Элла Памфилова, провести электронное голосование в общероссийском масштабе пока невозможно. По ее словам, такой способ возможен только в Москве, где уже проводился соответствующий эксперимент при выборах в Мосгордуму.

Но это точно в других регионах невозможно, поскольку не было даже пилотных проектов, — уточнила глава ЦИК.

Эксперты полагают, что отказ от электронного голосования по всей России вполне оправдан. По словам Коломойцева, в установленные сроки его технически подготовить на должном уровне по всей территории страны очень сложно, а применение неотлаженного механизма может навредить уровню доверия общества к результатам. Эту точку зрения разделяет и Дмитрий Орлов. Он уверен, что такое решение позитивно будет воспринято политическим классом и активной частью населения.

Окончательно все нововведения могут быть утверждены уже через неделю. На 10 марта запланировано второе — основное — чтение президентского законопроекта, после его окончательного принятия Госдумой поправку рассмотрят в Совете Федерации. Глава профильного комитета верхней палаты парламента не исключил, что это может произойти уже 11 марта.