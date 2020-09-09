Немецкому послу поставили ультиматум в МИД РФ

https://static.news.ru/photo/eac68df8-f2a7-11ea-8c89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вызванному в МИД РФ послу Германии Гезе Андреасу фон Гайру заявили решительный протест в связи с выдвижением Берлином в адрес Москвы голословных обвинений по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. От ФРГ в лице её дипломатического представителя потребовали дать предметный и развёрнутый ответ на официальный запрос Генпрокуратуры России от 27 августа.

Как передаёт пресс-служба российского Министерства иностранных дел, отказ Берлина предоставить ответ Москве, включающий все медицинские материалы, результаты экспертиз и анализов будет расцениваться как грубая враждебная провокация против Российской Федерации, что самым серьёзным образом скажется на российско-германских отношениях. Также отказ грозит осложнением международной ситуации. Всю ответственность за последствия такой политики в МИД РФ возложили на немецкое Федеральное правительство, союзников ФРГ по НАТО и Европейский союз.

Утром 6 сентября глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в Германии видят много признаков причастности РФ к отравлению оппозиционного политика, поэтому российские власти должны быть заинтересованы в том, чтобы доказать обратное фактами. По мнению Мааса, если из Москвы продолжат звучать завуалированные заявления, то Германия будет исходить из того, что Россия что-то скрывает.

В связи с подобными заявлениями немецких властей посла ФРГ в Москве вызвали в Министерство иностранных дел РФ. Как писал NEWS.ru, дипломат провёл в здании МИД около двух часов.