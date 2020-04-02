Немецкое СМИ обвинило Россию в «угрозе» Вашингтону во время пандемии

Немецкие журналисты считают, что Россия продолжает вести против Запада кибервойну, несмотря на пандемию коронавируса.
Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung положительно оценило передачу медицинской помощи из России в США, однако усомнилось, что российские специалисты руководствовались благими намерениями.
Журналисты заявили, что Москва продолжает отправлять бомбардировщики в воздушную зону над Атлантикой. Они также подчеркнули, что российский флот длительное время находится в Балтийском море.
По всей видимости, не тесты на COVID-19 там проводит, — написал обозреватель Бертольд Колер.
Москва отправила в Нью-Йорк самолёт Ан-24 с гуманитарным грузом, на его борту находилось необходимое оборудование, дезинфицирующие средства, очки, маски и респираторы. Представитель российского МИД заявила о полной уверенности в поддержке США в случае необходимости.
NEWS.ru писал, что медицинский груз был наполовину оплачен американской стороной, а наполовину Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
В США зарегистрировано 216 722 случая заражения коронавирусом. Скончались 5137 человек, излечились 8672 пациента.
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