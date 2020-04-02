Немецкое СМИ обвинило Россию в «угрозе» Вашингтону во время пандемии

https://static.news.ru/photo/6d22f690-74dd-11ea-938d-fa163e074e61_660.jpg Фото: function.mil.ru

Немецкие журналисты считают, что Россия продолжает вести против Запада кибервойну, несмотря на пандемию коронавируса.

Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung положительно оценило передачу медицинской помощи из России в США, однако усомнилось, что российские специалисты руководствовались благими намерениями.

Журналисты заявили, что Москва продолжает отправлять бомбардировщики в воздушную зону над Атлантикой. Они также подчеркнули, что российский флот длительное время находится в Балтийском море.

По всей видимости, не тесты на COVID-19 там проводит, — написал обозреватель Бертольд Колер.

Москва отправила в Нью-Йорк самолёт Ан-24 с гуманитарным грузом, на его борту находилось необходимое оборудование, дезинфицирующие средства, очки, маски и респираторы. Представитель российского МИД заявила о полной уверенности в поддержке США в случае необходимости.

NEWS.ru писал, что медицинский груз был наполовину оплачен американской стороной, а наполовину Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

В США зарегистрировано 216 722 случая заражения коронавирусом. Скончались 5137 человек, излечились 8672 пациента.