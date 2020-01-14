https://static.news.ru/photo/428a21f2-36e3-11ea-a31e-fa163e074e61_660.jpg Башар Асад и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Ни одно государство мира не способно добиться сопоставимых с российскими успехов во внешней политике на Ближнем Востоке. Такое утверждение содержится в статье немецкого издания Deutschlandfunk.

Как сказано в материале, Москва стала центром кризисной дипломатии.

Президент России Владимир Путин съездил в Дамаск и Стамбул, сохранил хорошие отношения с Ираном, принял канцлера Германии, переговорил по телефону с Римом и Парижем, а в Москве глава правительства Ливии и его главный оппонент приняли участие в переговорах о заключении перемирия, — сказано в тексте статьи.

Причина такого успеха, как считает автор публикации, кроется в том, что Россия заполняет вакуум власти в регионе. Это позволяет без больших затрат добиваться укрепления собственного влияния. Москва исходит «из холодного расчёта» и при этом не занимается «политической магией», утверждается в статье.

При этом автор подчеркивает, что именно Российская Федерация создаёт на Ближнем Востоке условия, из которых исходят другие государства, в том числе и Германия. Такие действия приносят результат, поэтому нынешняя успешная фаза российской внешней политики сохранится на длительный период, утверждает издание.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова оказать политическое взаимодействие в налаживании диалога между США и Ираном. Главное условие, подчеркнул он, — чтобы обе стороны были в этом заинтересованы.