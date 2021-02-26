Немецкий политолог назвал провальной политику санкций против России

https://static.news.ru/photo/73f63d88-7838-11eb-8d7d-96000091f725_660.jpg Фото: Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Разобщённость Евросоюза и отсутствие стратегии в отношениях с Москвой приводят к тому, что антироссийские санкции остаются малоэффективным инструментом давления на Кремль. Такое мнение озвучил немецкий профессор и политолог Томас Егер в статье для издания Focus.

Он констатировал тот факт, что у ЕС сейчас практически нет действенных инструментов воздействия на Россию. Это усугубляется внешним воздействием на Европейский союз, которое оказывают США.

Например, Польша относится к действиям Москвы негативно. В то же время Франция готова вести с Кремлём диалог. В то же время американский президент требует от ЕС неких консолидированных действий, сказано в материале.

ФРГ в свою очередь пытается соблюсти интересы Евросоюза и при этом не рассориться с Россией. Однако, как отметил эксперт, в своём выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности Ангела Меркель фактически признала провал политики в отношении России как минимум за последние семь лет.

Егер также добавил, что правительство Германии находится далеко от сформированной позиции по этому вопросу — примерно так же, как от полёта на Марс.

В то же время, по мнению профессора, Россия и не намерена менять что-либо в своей модели поведения на международной арене из-за давления извне. Политолог не обошёл вниманием и переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Тогда глава российского дипведомства фактически отчитал визитёра и указал Брюсселю на необходимость воздержаться от вмешательства во внутренние дела России. Поездку Борреля в Москву в ЕС многие сочли провальной.

По словам Егера, Евросоюзу следует разграничить вопросы, по которым он считает необходимым сотрудничать с Москвой, от тем, вызывающих разногласия. Тем не менее политолог не уточнил, насколько европейская позиция должна соответствовать видению ситуации политиками из США.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что использование инструментов спецслужб и санкционной политики в отношении России бесперспективно.