Немецкий министр усомнился, что санкции заставят Россию изменить позицию

Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что не знает ни одного случая, когда такая страна как Россия из-за введённых против неё санкций меняла бы свою позицию.
При этом в эфире телеканала ARD чиновник
Однако Альтмайер не исключил появление новых санкций в отношении Москвы. На этот раз — из-за ситуации вокруг российского политика Алексея Навального.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Институт фармакологии и токсикологии Вооружённых сил ФРГ, в лаборатории которого якобы нашли «Новичок» в анализах Алексея Навального, ответил на запрос СМИ об отравлении оппозиционера. В ответе говорится, что присутствие боевого отравляющего вещества в образцах Навального лаборатория «неоспоримо» доказала, но детали предоставить невозможно «по соображениям секретности».
Добавьте наши новости в избранные источники