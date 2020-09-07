Немецкий министр усомнился, что санкции заставят Россию изменить позицию

https://static.news.ru/photo/639779c2-f19a-11ea-a7f3-fa163e074e61_660.jpg Петер Альтмайер Фото: Christian Thiel via imago-images.de/Global Look Press

Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что не знает ни одного случая, когда такая страна как Россия из-за введённых против неё санкций меняла бы свою позицию.

При этом в эфире телеканала ARD чиновник отметил , что работает в парламенте страны 26 лет и по его опыту, введение ограничений чаще приводит к «ужесточению политики».

Однако Альтмайер не исключил появление новых санкций в отношении Москвы. На этот раз — из-за ситуации вокруг российского политика Алексея Навального.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Институт фармакологии и токсикологии Вооружённых сил ФРГ, в лаборатории которого якобы нашли «Новичок» в анализах Алексея Навального, ответил на запрос СМИ об отравлении оппозиционера. В ответе говорится, что присутствие боевого отравляющего вещества в образцах Навального лаборатория «неоспоримо» доказала, но детали предоставить невозможно «по соображениям секретности».