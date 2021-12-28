Немецкий дипломат: новые санкции должны коснуться «Северного потока — 2»
Дипломат Хойсген заявил, что санкции против России должны затронуть «Северный поток — 2»
Антон Соловьев
Антон Соловьев
13:22, 28 декабря 2021
Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press
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Будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Кристоф Хойсген полагает, что новые санкции в отношении России должны быть направлены против «Северного потока — 2» в случае участия РФ в военных действиях против Украины. Об этом сообщила медиагруппа RND.
Германия, Европа и США должны занять общую ясную позицию против России, как это было после последнего российского вторжения в 2014 году. Балтийский газопровод «Северный поток — 2» и исключение России из международной платёжной системы SWIFT также должны быть включены в обсуждение возможных санкций. Требуется чёткий и жёсткий ответ, — заявил Хойсген в интервью RND.
Глава германского внешнеполитического ведомства Анналена Бербок ранее сообщила, что она и немецкий канцлер Олаф Шольц достигли консенсуса относительно запуска газопровода «Северный поток — 2».
До этого политики занимали разные позиции по данному вопросу. По словам Бербок, при рассмотрении вопроса о российской газовой магистрали важную роль будет играть вопрос энергетической безопасности.
В ноябре Федеральное сетевое агентство BNA приостановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до того момента, пока она не создаст дочернюю компанию в Германии, чтобы та подала повторную заявку. Данная процедура необходима для соответствия новой Газовой директиве ЕС.