Немецкий дипломат: новые санкции должны коснуться «Северного потока — 2»

Будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Кристоф Хойсген полагает, что новые санкции в отношении России должны быть направлены против «Северного потока — 2» в случае участия РФ в военных действиях против Украины. Об этом сообщила медиагруппа RND.

Германия, Европа и США должны занять общую ясную позицию против России, как это было после последнего российского вторжения в 2014 году. Балтийский газопровод «Северный поток — 2» и исключение России из международной платёжной системы SWIFT также должны быть включены в обсуждение возможных санкций. Требуется чёткий и жёсткий ответ, — заявил Хойсген в интервью RND.

Глава германского внешнеполитического ведомства Анналена Бербок ранее сообщила, что она и немецкий канцлер Олаф Шольц достигли консенсуса относительно запуска газопровода «Северный поток — 2».

До этого политики занимали разные позиции по данному вопросу. По словам Бербок, при рассмотрении вопроса о российской газовой магистрали важную роль будет играть вопрос энергетической безопасности.

В ноябре Федеральное сетевое агентство BNA приостановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до того момента, пока она не создаст дочернюю компанию в Германии, чтобы та подала повторную заявку. Данная процедура необходима для соответствия новой Газовой директиве ЕС.