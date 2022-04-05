Немцы опять стреляют себе в ногу

Бульварная Bild поспешила распространить на своих страницах преднамеренно слитую ей информацию о готовящейся высылке аж ста российских дипломатов, традиционно скопом обвинённых в деятельности, не совместимой с их официальным статусом. Видимо, массовой газетке поручили не просто протестировать свою аудиторию на предмет поддержки такой рискованной акции, но и, как говорится, разогреть общественное мнение. Наложить эту новость на опубликованное в эти дни целое созвездие всевозможных антироссийских фейков, начиная с пресловутой «резни в Буче». И представить высылку как логичное продолжение наказания «кровавой России».

Собственно, и тот факт, что вышлют не сто, а сорок наших представителей, говорит лишь о том, что изначально предпочли взять более высокую ноту в отношении России.

Вот тут как бы Германия, возмущённая «военными преступлениями» русских, и принимает решение, фактически ведущее к понижению уровня двусторонних отношений. После высылки наших представителей из Ирландии и Словакии дипломатическая война против России усилиями нынешнего Берлина поднимается на новый уровень. Как говорится, пусть назло Москве отморозим уши в своих квартирах и мяса не доедим, но зато Вашингтон, видимо, поблагодарит за все жертвы во имя глобальной демократии.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Впрочем, если проанализировать предысторию такого посольского противостояния, то выяснится, что немецкие власти дебютируют на поприще массированного отравления отношений с Москвой. Прежде в этом качестве обыкновенно выступали и отличались англосаксы по обе стороны Атлантики.

Ещё в далёком 1927 году британские власти вообще разорвали только недавно установленные дипотношения с Советским Союзом и перевернули вверх дном резиденции наших миссий под предлогом поиска некоего подметного «письма Зиновьева», в котором-де давались инструкции английским левым от имени Коминтерна. Тогда в СССР активно рисовали плакаты с самолётом, у которого вместо пропеллера был банальный кукиш. Лозунг той наглядной агитации: «Наш ответ Чемберлену». Имелся в виду видный антисоветский политик Остин Чемберлен.

Прошли годы, но методы воздействия британского Форин-офиса оставались прежними. Нет, до разрывов дело уже не доходило, но весной 1971 года, воспользовавшись предательством сотрудника советской резидентуры в Лондоне Олега Лялина, власти королевства нашли повод объявить персонами нон грата сразу девяносто сотрудников советских представительств. Учитывая, что ещё 15 не разрешили вернуться на свою лондонскую работу из отпуска, консервативное правительство премьера Хита довело число высланных до 105.

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5 апреля 1983 года уже из Франции было выслано 47 советских дипработников. Их отъезд вместе с членами семей в веренице отправлявшихся в аэропорт Roissy автобусов с удовольствием снимало французское телевидение, тиражируя картинку по всей Европе. Отличительной чертой тогдашней реакции Москвы на такие демарши была большая сдержанность в сокращении западных посольств. И когда из Норвегии в 1977 году было выслано шесть советских дипломатов, Москву «зеркально» покинуло только трое норвежцев.

Надо сказать, что и приход к власти либерального Михаила Горбачёва не намного изменил методы противодействия «советской угрозе». Причём первоначально Михаил Сергеевич в ответ решил платить западным представителям той же монетой. В 1985 году в очередной раз из Лондона «попросили» 31 нашего представителя, и английское посольство в Москве понесло ту же «утрату».

Через год, в 1986 году, пришла очередь американцев, которые оказались недовольны деятельностью сразу 80 советских дипломатов, включая членов нашей делегации при ООН. На этот раз из Москвы не просто выслали американских посольских сотрудников, но и впервые запретили советскому обслуживающему персоналу работать в посольстве США. Как мы видим, такие санкции против недружественных стран опробованы уже довольно давно.

Но и начало правления Владимира Путина не охладило американской страсти к сокращению наших представительств. В 2001 году американскую территорию были вынуждены покинуть 50 россиян с «зелёными» паспортами.

Ну, а недавние американские санкции против нашего дипкорпуса, объявленные ещё до начала нашей операции на Украине, когда вновь дорогу домой в общей сложности указали 55 нашим сотрудникам разных миссий, лишний раз доказали: для США одна погода на дворе — тотальное похолодание.

Теперь в ту же игру активно втягивают новое германское правительство Олафа Шольца, у которого нет ни авторитета, ни воли фрау Меркель. Шоу с массовой высылкой должно быть поставлено с размахом, вписываясь в общую, всё более обширную картину наказания непокорной России. Интересно, а в посольстве Германии в Москве работает какой-то наш обслуживающий технический персонал?