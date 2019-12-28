https://static.news.ru/photo/9b8c39b6-2a2c-11ea-b177-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель и Владимир Путин Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Жители Германии считают, что наиболее значимую роль при решении крупных внешнеполитических проблем в 2020 году будут играть канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент РФ Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон.

22% назвали Меркель, 20% — Путина, 19% — Макрона, 16% участников опроса возложили эту роль на президента США Дональда Трампа, 12% — на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, — сообщает Welt am Sonntag результаты опроса института YouGov.

Большинство жителей Германии (29%) полагают, что найти ответы на мировые вызовы не удастся никому. Сколько человек участвовали в опросе, газета не уточняет.

Как писал NEWS.ru, жители Франции ежегодно участвуют в опросе, посвящённом самым популярным согражданам. В 2019 году в топ-50 наиболее симпатичных французам персон не вошёл ни один государственный деятель. В этот раз впервые рейтинг издания Le Journal du Dimanche был разделён на две части. 25 мест для мужчин и столько же для женщин. На первом месте списка мужчин, «вызывающих наибольшую симпатию у французов и представляющих для них наибольшую значимость», уже третий год подряд оказывается певец и композитор Жан-Жак Гольдман. Среди женщин Франции участники опроса на первое место поставили знаменитую на весь мир актрису Софи Марсо.