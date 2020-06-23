Немцов посмертно выиграл суд у Лужкова

https://static.news.ru/photo/aa01d1d8-b544-11ea-85ec-fa163e074e61_660.jpg Борис Немцов и Юрий Лужков Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Политик Борис Немцов, убитый возле Кремля в 2015 году, выиграл иск против бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, умершего в 2019 году. Такое решение принял Европейский суд по правам человека.

Решение было связано с иском бывшего градоначальника о клевете, передаёт «Интерфакс». По мнению ЕСПЧ, газета «Коммерсант» не должна нести ответственности за клевету при публикации чужих слов, передаёт «Интерфакс».

Наказание журналиста за содействие распространению заявлений, сделанных другим лицом, серьёзно затруднило бы вклад прессы в обсуждение вопросов, представляющих общественный интерес, и не должно предусматриваться, если только для этого нет особо веских причин, — говорится в решении суда.

Также арбитраж посчитал, что компенсация Лужкову, которую российский суд потребовал с Немцова, не преследовала насущной социальной потребности и не была необходима в демократическом обществе. Сумма в миллион рублей, присуждённая Лужкову, сковывает свободу выражения мнений.

Наследница политика Жанна Немцова получит компенсацию в €20 794 (примерно 1,6 млн рублей).

В 2009 году Немцов совместно с основателем партии «Демократический выбор» Владимиром Миловым выпустил доклад о коррупции в столице «Лужков: итоги». После этого в газете «Коммерсант» вышел материал, в котором пресс-секретарь руководителя мегаполиса Сергей Цой заявил, что Немцов и Лужков — разновеликие фигуры, так как «Лужков — это фигура, а Немцов — ничего, в тысячекилометровом приближении не сравнится с мэром столицы». В этом же тексте приводился ответ оппозиционера, который согласился с высказыванием Цоя о разновеликости фигур, так как «Лужков — коррупционер и вор, а я — нет!».

Затем Лужков обратился в суд с требованием об опровержении этой фразы Немцова и тезиса в докладе о больших масштабах коррупции в Москве. Замоскворецкий арбитраж посчитал эти заявления клеветническими и потребовал с политика и «Коммерсанта» по 500 тысяч рублей компенсации. Это решение подтвердил Мосгорсуд, однако Немцов обжаловал его в ЕСПЧ.

Как писал NEWS.ru, в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту был застрелен один из главных российских оппозиционеров — Борис Немцов. Убийца сделал шесть выстрелов.

В 2017 году по обвинению в убийстве политика были осуждены пять человек. Заказчика убийства не нашли, а некоторые правозащитники и общественные деятели сомневаются в объективности расследования.