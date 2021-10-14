«Нельзя так, нельзя»: Володин пожурил Зюганова

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин призвал лидера КПРФ Геннадия Зюганова признать итоги выборов в нижнюю палату парламента. Он обратился к нему фразой «ну нельзя так, нельзя». Видео со словами политика опубликовано на странице «Дума ТВ» в Instagram.

По мнению Володина партию «Единая Россия», набравшую больше всего процентов голосов избирателей на выборах в Госдуму, «избрал народ». Поэтому на этот счёт есть решение ЦИК, на чём можно остановиться, считает политик.

Если там, где вы победили, вы считаете как должное, «Единая Россия» должна признать. А там где вы проиграли, не признаёте. <...> Коллеги, давайте мы с вами на берегу договоримся: мы признаем там, где вы победили, и у нас вопросов нет, — обратился Володин к членам Коммунистической партии.

Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября. После обработки 100% протоколов партия «Единая Россия» победила с результатом 49,82% голосов. КПРФ набрала 18,93% и заняла второе место. Также в парламент прошли ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).

Ранее сообщалось, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает олигархию виновной в бедах жителей России. Политик рассказал о возможных сценариях развития социально-экономической ситуации в стране. По мнению лидера коммунистов, для выхода из кризиса возможны только два пути — либо к социальной справедливости, либо к социальному взрыву.