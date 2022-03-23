В Госдуме прокомментировали задержание русскоязычного блогера в Латвии

Задержание русскоязычного блогера Кирилла Фёдорова в Латвии — эпизод травли русских. Об этом заявил в беседе с NEWS вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышёв, добавив, что Следственный комитет России должен реагировать на эти факты.

По его словам, Прибалтика стремительно становится главным рупором русофобии. Там проводится политика неонацизма на государственном уровне, идут шествия сторонников латышского легиона фашистов Ваффен СС, оскверняются памятники советским воинам. При этом возбуждаются уголовные дела в отношении русскоязычных граждан, патриотов, любящих Россию и осуждающих нацизм на Украине.

Полным ходом идёт травля русских. Уже начали вызывать на беседу и выписывать штраф тем, кто выказывает симпатию русским и России. Такие действия нельзя оставлять без ответа. Следственный Комитет России должен возбуждать уголовные дела против организаторов русофобских акций и провокаций, — заявил он.

Ранее стало известно, что в Риге задержали автора русскоязычного YouTube-канала по военной тематике «История оружия» Кирилла Фёдорова. Его канал был одной из площадок, где публиковались разборы хода спецоперации на Украине. При этом автор не скрывал своих пророссийских позиций.

Как сообщалось, Москва рассчитывает, что власти западных стран не будут «удобрять почву» для ненависти к русским и русофобии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, добавив, что подобные тенденции являются опасными.