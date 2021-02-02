Нелюбовный треугольник: Навальный, Тихановская или чёрные активисты

Нет смысла напоминать, что присуждаемая исключительно в норвежской столице Нобелевская премия мира насквозь тенденциозно политизирована. Критерии её вручения размыты — не математика и даже не экономика. А некоторые лауреаты — просто скандальные персонажи, несущие окружающему социуму совсем не мир, а как раз меч в разных формах разящего оружия.

Но текущий год выдался особенно урожайным на разного рода бунтарей и ниспровергателей. А потому у членов норвежской части Нобелевского комитета просто руки вспотеют при обсуждении, настолько важно сделать именно толерантно выверенный выбор. Но вот как выбрать, чтобы не вызвать скандал. Не делить же премию на троих. В России уж точно не поймут да обсмеют.

Те же активисты из Black Lives Matter уже фактически поставили на одно колено весь цивилизованный Запад за исключением нескольких русских диссидентствующих спортивных звёзд. Но с ними всё ясно. Не иначе, допингом перекормились. Но вот не выбрать и не наградить чёрных активистов — значит, в некоторой степени проявить европейский снобизм.

Правда, сторонники движения Black Lives Matter и так, как представляется, уже получили всё, что только возможно. И мало того, что их никто полицейскими дубинками не обхаживает, в тюрьму не бросает, с работы не увольняет, они сами жаждут карать своих оппонентов.

Bernd von Jutrczenka/dpa

Хорошо, возьмём теперь Светлану Тихановскую и Алексея Навального. Оба уже проверенные борцы с якобы авторитарными режимами, обласканные видными европейскими политиками. В чём-то даже сакральные персонажи, хоть сейчас готовые на роль жертвы. Правда, Тихановская — это ещё и олицетворение неудачной попытки перенести из венесуэльских тропиков на белорусские суглинки опыт объявления параллельной «справедливой» власти, которую-де у народа украли. Вот только никак её не отнесёшь к мученикам во имя демократии и свободы.

В эмиграцию Тихановскую отправили со всем почтением. Из Вильнюса она исключительно рассылает свои универсалы, как и принято было ещё во времена Речи Посполитой. Но вот никак не определится со своим отношением к позиции польских кругов, что желали бы от будущей чистой, как слеза, демократической власти в Минске получить обратно Западную Беларусь.

Вот Алексей Навальный вроде и пострадавший, и в узилище помещённый, то есть как бы соответствует высоким критериям мученика за свободу слова. Вот только его называют «российской Тихановской», а копия всегда хуже оригинала. Да и политическое кредо его, как у литературного героя: «Всегда!». Вчера — «Русский марш», сегодня — прозападный либерализм, а что будет завтра? На какой цвет он свой Нобель поставит?

Вот и оказываются норвежские властелины Нобеля в неразрешимом тупике. Отдашь премию чёрным активистам — обвинят в недооценке поддержки борьбы с последними автократами Старого Света. Предпочтёшь Тихановскую или Навального — повесят ярлык консерваторов и чуть ли не расистов. Может, повезёт. И опять в Пакистане или Мьянме найдётся никому не известная девочка со следами побоев и без длинного политического шлейфа?

А Тихановская и Навальный могут ещё подождать. Они — «продукты» длительного использования.