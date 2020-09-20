«Некогда рассусоливать»: Путин рассказал, как военные строили медцентры

https://static.news.ru/photo/cf3df646-fb4b-11ea-94e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Президент России Владимир Путин рассказал, как в стране в условиях эпидемии коронавируса удалось в короткие сроки создать медицинские центры силами Министерства обороны. Многие из них развернули меньше чем за два месяца.

Они же военные, им некогда рассусоливать насчёт этих документов. Но делают они всё качественно. И экспертизы проходят как положено, — заявил Путин в интервью на телеканале «Россия 1», отвечая на вопрос, как военным строителям удаётся возводить объекты в такие короткие сроки.

Глава государства также напомнил, что строительные военные части в Российских вооружённых силах имеют давние корни и были созданы ещё до революции.

Среди построенных для борьбы с COVID-19 медцентров была и инфекционная больница в поселении Вороновское в Новой Москве. Ранее Владимир Путин поручил продумать, как после пандемии будут использоваться новые медцентры и медоборудование, писал NEWS.ru.