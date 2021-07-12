Небензя заявил о бесполезности обсуждения темы Крыма в рамках ГА ООН
Евгений Бугров
Евгений Бугров
21:14, 21 сентября 2021
Постпред РФ при Организации Объединённых Наций Василий НебензяФото: MFA Russia/Global Look Press
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Постпред РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя отреагировал на темы, которые Украина намерена поднять на полях Генеральной Ассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке. Так, обсуждать передачу Крыма Украине не имеет смысла, отметил российский представитель в эфире телеканала «Россия 1».
С Донбассом надо разобраться внутри страны, а Крым обсуждать бесполезно, — подчеркнул Небензя.
Он уточнил, что Киев постоянно говорит о Крыме и Донбассе, поскольку у его дипломатов нет других тем.
Они говорят только об этом и всячески пытаются привлечь внимание к этим вопросам, используя, естественно, для этого трибуну Генеральной Ассамблеи, — пояснил постпред.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке планирует поднять тему Крыма. Он рассчитывает на вовлечённость ООН в этот вопрос. По словам главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы, Зеленский едет в Нью-Йорк с чёткой целью — консолидировать ещё больше поддержку мира для Украины.