Небензя заявил о бесполезности обсуждения темы Крыма в рамках ГА ООН

Постпред РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя отреагировал на темы, которые Украина намерена поднять на полях Генеральной Ассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке. Так, обсуждать передачу Крыма Украине не имеет смысла, отметил российский представитель в эфире телеканала «Россия 1».

С Донбассом надо разобраться внутри страны, а Крым обсуждать бесполезно, — подчеркнул Небензя.

Он уточнил, что Киев постоянно говорит о Крыме и Донбассе, поскольку у его дипломатов нет других тем.

Они говорят только об этом и всячески пытаются привлечь внимание к этим вопросам, используя, естественно, для этого трибуну Генеральной Ассамблеи, — пояснил постпред.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке планирует поднять тему Крыма. Он рассчитывает на вовлечённость ООН в этот вопрос. По словам главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы, Зеленский едет в Нью-Йорк с чёткой целью — консолидировать ещё больше поддержку мира для Украины.