Небензя сообщил об охране ЧАЭС украинскими и российскими военными

Постпред России в ООН Василий Небензя сообщил, что российские и украинские военные договорились о совместной охране Чернобыльской АЭС. Об этом он сказал на заседании Совбеза ООН.

Постпред России подчеркнул, что об обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага ЧАЭС российские военные договорились с военнослужащими отдельного батальона охраны атомной электростанции Украины.

Мы не хотим, чтобы у Украины появилась «грязная бомба», — уточнил Небензя.

Совет безопасности ООН, которые проходит в эти минуты, посвящён ситуации на Украине. Россия наложила вето на проект резолюции, предложенной США и Албанией, которая предполагала немедленный вывод российских войск с территории Украины и отмену признания ЛНР и ДНР. За резолюцию проголосовали 11 стран-участников ООН, воздержались три, это Индия, Китай и ОАЭ.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что задачи по демилитаризации и денацификации Украины будут достаточно скоро выполнены. Москва не воюет с Украиной и её народом, а ведёт спецоперацию против националистов.