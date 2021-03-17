Небензя сомневается, что в Берлине смогут помочь Киеву «вернуть» Крым

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник, заявивший о «моральной ответственности» Берлина перед Киевом за нацистскую оккупацию Крыма, забывает, что в то время полуостров входил в состав РСФСР, то есть России. Об этом напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Раз посол Украины воззвал к «моральной ответственности» Берлина, то не должен был оставлять свою мысль, как всегда, недоразвитой. Ему следовало бы напомнить немецким друзьям, что нацистская Германия оккупировала Крым, который...