Небензя сомневается, что в Берлине смогут помочь Киеву «вернуть» Крым

Постпред России при ООН Василий Небензя сомневается, что Германии удастся «вернуть» Украине Крымский полуостров. Об этом он заявил в ходе дискуссии с немецким коллегой Кристофом Хойсгеном.
Украинский посол в Германии сказал, что это долг Германии — вернуть Крым на Украину. Думаю, вам следует серьёзно это рассмотреть. Я хотел бы знать, что он имел в виду и каких действий он требовал от вас, чтобы добиться этого. Я сомневаюсь, что они будут успешными, но это говорящий пример, — цитирует российского дипломата РИА Новости.
Он также рекомендовал Хойсгену внимательно ознакомиться с аргументацией, которую привёл украинский дипломат в своей речи.
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что содействие украинским властям в возвращении Крыма является «моральной обязанностью» Германии, учитывая миллионы украинских жертв нацистского террора.
Как сообщал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Мельник, заявивший о «моральной ответственности» Берлина перед Киевом за нацистскую оккупацию Крыма, забывает, что в то время полуостров входил в состав РСФСР, то есть России.