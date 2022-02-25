Небензя: РФ скоро решит задачу по демилитаризации Украины

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что задачи по демилитаризации и денацификации Украины будут достаточно скоро выполнены. Москва не воюет с Украиной и её народом, а ведёт спецоперацию против националистов, отметил он на заседании Совбеза ООН, сообщает РИА Новости.

Мы не ведем войну с Украиной и украинским народом. Мы проводим специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса — денацификации и демилитаризации. Эти задачи будут достаточно скоро выполнены, — подчеркнул постпред.

По его словам, когда Россия справится с задачами, жители Украины смогут опять сами решать свою судьбу. Жить они станут в мире и сотрудничестве с соседями, уверен Небензя.

Ранее стало известно, что Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН, призывающую немедленно прекратить спецоперацию по демилитаризации Украины. За принятие резолюции проголосовали представители 11 стран, воздержались трое, а против выступила только Москва. Воздержались от принятия резолюции Китай, Индия и ОАЭ.