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Небензя рассказал, почему Запад отказался от заседания по Буче в СБ

Небензя: Запад отказался от заседания по Буче в СБ, чтобы не портить антироссийский сюжет
23:00, 04 апреля 2022
Небензя рассказал, почему Запад отказался от заседания по Буче в СБ
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны отказались от проведения заседания Совбеза организации, поскольку это подорвало бы антироссийский сюжет. По его словам, отказ устроить заседание свидетельствует об истинном отношении Запада к Украине, сообщает ТАСС.

Он отметил, что «к зверствам по отношению к мирному населению» в украинской Буче военнослужащие из РФ «не имеют никакого отношения».

С самого начала было очевидно, что это не что иное, как очередная подготовленная провокация, направленная на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию, — подчеркнул дипломат.

Небензя пообещал привести доказательства, подтверждающие позицию Москвы.

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