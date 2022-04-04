Небензя рассказал, почему Запад отказался от заседания по Буче в СБ

Министры экономики и финансов стран Евросоюза намерены 5 апреля рассмотреть новые санкции против России на плановой встрече в Люксембурге после сообщений о ситуации в Буче. По словам председателя Еврогруппы Паскаля Донохью, сейчас для стран союза крайне важно «сохранять единство», приводит слова еврочиновника ТАСС.

Это сейчас крайне важно, чтобы мы сохраняли наше единство, которым отличался наш ответ [России] ранее. Поэтому во вторник мы обсудим новые меры на заседании Совета ЕС по экономике и финансам,...