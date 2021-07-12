Небензя прокомментировал непринятие гуманитарной резолюции РФ в СБ ООН

Постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя прокомментировал непринятие гуманитарной резолюции России по Украине о прекращении огня по итогам голосования в СБ ООН. Российский представитель считает, что голосование по гуманитарной резолюции вывело на чистую воду тех, кому политизация гуманитарного досье важнее решения гуманитарных проблем, сообщает ТАСС.

Из-за непринятия резолюции России в СБ ООН Киев продолжит использовать население как живой щит и размещать вооружение у гражданских объектов, уверен Небензя. Политик также добавил, что Россия не нуждается в применении химического или биологического оружия на Украине, обвинения в адрес РФ в возможном его применении являются недостойными.

Российский постпред призвал западных коллег не политизировать гуманитарную тематику, а также выразил сожаление, что Совет Безопасности ООН не принял гуманитарную резолюцию по Украине.

Сожалеем о том, что Совет Безопасности не смог принять резолюцию, которая бы способствовала решению этих [гуманитарных] вопросов. Тем не менее рассчитываем на то, что мы и те члены международного сообщества, которые искренне в этом заинтересованы, будут делать все возможное, чтобы облегчить гуманитарную ситуацию на Украине и страдания гражданского населения, - заключил Василий Небензя.

Ранее Совет безопасности ООН не принял проект гуманитарной резолюции России с призывом прекращения огня на Украине, достигнутому путём переговоров. Все члены Совбеза, кроме России и Китая, воздержались.