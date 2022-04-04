Небензя продемонстрировал доказательства провокации в Буче

Постпред РФ при ООН Василий Небензя показал доказательства постановочного характера провокации в украинской Буче. Журналисты ознакомились, в том числе с видео с мэром города, который ни слова не сказал о якобы «убитых», сообщает РИА Новости.

Дипломат напомнил , что российские войска вышли из Бучи 30 марта.

Этот факт был подтверждён на следующий день мэром Бучи. В своём видео от 31 марта Анатолий Федорук представил вывод российских войск как победу украинской армии. Интересно, что он не упомянул о каких-либо массовых зверствах, телах убитых, убийствах или о чём-то подобном. Трудно представить, что мэр города забыл упомянуть о таком разрушительном сценарии, — подчеркнул постпред.

Он указал на счастливого и улыбающегося мэра, который вряд ли вёл себя так на фоне бойни. Так же не скрывал улыбку на улицах Бучи депутат Верховной рады Жан Беленюк, снимок которого показали журналистам. Олимпийский чемпион Токио во время визита в город также не говорил ни о погибших, ни о зверствах. Было показано и видео украинской нацгвардии от 2 апреля, на попавших в кадр улицах погибших не видно.

Небензя рассказал, что видео с телами на улицах обнародовали лишь 3 апреля.

Оно наполнено несоответствиями и откровенной ложью, — считает дипломат.

Ранее стало известно, что глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с контактной группой Лиги арабских государств (ЛАГ) по Украине заявил: Россия будет разоблачать фейки, направленные на дискредитацию спецоперации. Он провёл аналогию между событиями в родильном доме в Мариуполе и провокацией в украинской Буче.