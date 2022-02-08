Небензя пожаловался на визовые проблемы постпредства при ООН

Постпредство РФ при ООН столкнулось с серьёзными визовыми трудностями, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передаёт РИА Новости. По его словам, ряд сотрудников не может выехать из США, поскольку опасается не попасть обратно. Постпред также сообщил, что информация о проблеме передана генсеку ООН.

У нас серьёзные визовые проблемы, касающиеся как продления виз действующим сотрудникам, которые в отсутствии проблемы истечения виз не могут покинуть страну, даже если у них для этого есть гуманитарные поводы. Условно говоря, смерть родственников близких. Если человек уезжает на похороны, он сюда не вернётся, потому что попросту не получит визу, — сказал Небензя.

Он отметил, что в результате прямых контактов с американской миссией удаётся решить ряд вопросов, однако на системном уровне проблема остаётся.

Постпред рассказал, что посетил генсека ООН и передал ему послание главы МИД РФ, в котором перечислены визовые проблемы дипломатов, а также содержится требование начать процедуру арбитража по соответствующей статье соглашения со стороной пребывания, с целью разбора действий властей страны, обязанной обеспечить условия для работы миссии при ООН.

Ранее в американской дипмиссии заявили, что отказываются считать предписание покинуть нескольким десяткам российских дипломатов Вашингтон высылкой. Там отметили, что у дипломатов окончился срок командировки и их необходимо заменить на других сотрудников.

Всего США потребовали отъезда 55 сотрудников посольства РФ, часть которых должна была покинуть страну в январе, остальные — к июню 2022 года. По мнению Вашингтона, такой подход «обеспечивает больший паритет в работе обеих дипмиссий, так как персонал в них будет меняться с одинаковой частотой».