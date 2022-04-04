Небензя отреагировал на инициативу исключить Россию из СПЧ ООН
Небензя назвал невообразимой инициативу исключить РФ из СПЧ ООН
Евгений Бугров
Евгений Бугров
00:46, 05 апреля 2022
Фото: Liu Qu/XinHua/Global Look Press
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Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что считает невообразимой инициативу по приостановке участия России в работе СПЧ ООН. По его словам, Запад и ряд других стран пытаются исключить Москву из всех мировых форумов, сообщает РИА Новости.
Это невообразимо — то, что Запад и остальные пытаются сделать сегодня с Россией. Они пытаются исключить её из любых многосторонних форумов в мире, — подчеркнул дипломат.
Он добавил, что действия западных стран являются беспрецедентными. Более того, они никак не помогут российско-украинским переговорам.
Ранее стало известно, что Василий Небензя заявил: введённые Западом против России односторонние санкции ведут к глобальному экономическому кризису исторического масштаба. По словам дипломата, руководители западных стран не подумали о собственном населении, которое испытывает сложности на этом фоне.