Небензя назвал антироссийским проект резолюции Совбеза ООН по Украине

Постпред РФ при ООН Василий Небензя объяснил, почему Москва заблокировала в Совбезе проект резолюции по Украине. По его словам, документ оказался антироссийским и антиукраинским, сообщает РИА Новости.

Вынесенный на заседание проект резолюции Совбеза ООН содержал призыв о немедленном прекращении операции по демилитаризации Украины. Россия наложила на него вето, ещё три страны при голосовании воздержались.

РФ голосовала против представленного нам сегодня антироссийского и антиукраинского проекта резолюции СБ, — подчеркнул постпред.

Небензя считает, что даже не стоит объяснять, почему проект документа был антироссийским, но он раскрыл его антиукраинский характер.

Потому что этот документ вне всякого сомнения противоречит коренным интересам украинского народа, поскольку пытается спасти и закрепить на Украине ту систему власти, которая подвела эту страну к трагедии, длящейся вот уже как минимум восемь лет. Благодарим тех, кто не стал поддерживать этот проект, — заключил дипломат.

Ранее стало известно, что постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил: задачи по демилитаризации и денацификации Украины будут достаточно скоро выполнены. Когда Россия справится с задачами, жители Украины смогут опять сами решать свою судьбу. Жить они станут в мире и сотрудничестве с соседями, уверен Небензя.