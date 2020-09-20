Небензя: даже союзники США не поддержали «наказание» Ирана

https://static.news.ru/photo/3db07a02-fbee-11ea-8899-fa163e074e61_660.jpg Василий Небензя Фото: MFA Russia via globallookpress.com/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки оказались в изоляции в своём желании «наказать» Иран. Белый дом не поддержали даже ближайшие союзники, считает постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Все понимают, что это тупиковый путь, который никаких выгод никому, включая самих США, не принесёт. При этом он ещё больше накалит обстановку в регионе <...> Дискуссия в СБ чётко показала, что США в своём упорном стремлении «наказать» Иран изолированы, их не поддерживают даже ближайшие союзники, — цитирует дипломата РИА Новости.

Он добавил, что позицию Вашингтона по Исламской Республике во многом определили внутренние предвыборные факторы. Небензя выразил надежду, что подобные инициативы скоро уступят место прагматичной и разумной политике.

В августе Трамп объявил, что Вашингтон начинает работу над запуском процедуры возвращения санкций ООН в отношении Тегерана. При этом он заявил, что для этого Штаты могут попытаться применить механизмы разрешения споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий. Германия, Великобритания и Франция отвергают попытку США вернуть санкции ООН против Ирана и стремятся к сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД трёх стран.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва не готова продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на условиях, которые предлагает Вашингтон. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Дипломат назвал ультиматумом предложение специального представителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли о новых условиях по продлению договора и сообщил, что РФ не боится возможных американских санкций за оружейные сделки с Ираном.