Действующий президент Украины Владимир Зеленский является случайной фигурой во власти. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёвю

Всем понятно, что Зеленский — это случайная фигура во власти. Он никогда не готовил себя к этой карьере и как бы увидел себя в кино и не вышел из роли. Сейчас уже заигрался, потерял точки опоры внутри себя, внутри страны и имеет точки опоры только снаружи, — сказал Киселёв.

Кроме того, журналист считает, что Украина в настоящее время не является независимым государством.

Украина находится под внешним управлением. Украине, как говорится, переставляют ноги, настраивают ее на войну с Россией. Украина здесь просто-напросто расходный материал для розжига войны. Украине самой от конфликта с Россией становится только хуже и хуже, — заявил Киселёв.

Развал страны, по его мнению, продолжится,поскольку исторически Украина не может удержаться в нынешних границах, используя действующую идеологию. Спасти ситуацию может только поворот в сторону России. В противном случае деградация продолжится.

Для США, для Запада Украина как страна, Украина как культура, как язык, как народ не представляет никакого интереса, кроме как страна, которую можно натравить на Россию и использовать как расходный материал, — подчеркнул Киселёв.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала грядущий саммит «Крымская платформа,» призванный обсудить возвращение Киевом контроля над Крымом. По мнению дипломата, данная «сходка» будет носить исключительно политический характер и не будет иметь ничего общего с реалиями полуострова сегодняшнего дня.