«Не выдержали лицемерия»: Захарова высказалась о позиции AI по Навальному

https://static.news.ru/photo/1f1ec1ae-7900-11eb-9d8f-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила позицию международной правозащитной организации Amnesty International (AI) в отношении оппозиционера Алексея Навального. AI намеревается провести внутреннее расследование, в ходе которого изучит, как было принято решение больше не считать российского политика узником совести.

Ранее генеральный секретарь организации Жули Верхаар заявила, что хотя «кремлёвская пропаганда» и не играла роли в принятии их решений, ей всё же очевидно, что AI стала целью «клеветнической кампании российского правительства». Она отметила, что проверка затронет как факт объявления Навального узником совести, так и решение забрать у него этот статус.

Ищут, у кого же из сотрудников совесть не выдержала лицемерия? О, этот чудный мир западных принципов и их не менее принципиальных несоблюдений, — отреагировала на ситуацию Мария Захарова в Facebook.

Amnesty International признала Навального узником совести 17 января. Причиной стал его арест на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево, когда он возвращался из Германии, где лечился после отравления боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок». В результате московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше».

Однако на днях AI сообщила, что больше не может считать политика Алексея Навального узником совести из-за его высказываний середины 2000-х годов. При этом правозащитники сообщили, что запросы в организацию о проверке слов оппозиционера могли быть частью скоординированной кампании по дискредитации политика в других странах. По данным СМИ, к этой атаке может быть причастна сеть сотрудников RT.

Как писал NEWS.ru, член британского парламента Крис Брайант заявил, что выходит из AI после её решения о лишении Навального статуса узника совести. Он отметил, что злится на решение организации, так как каждый имеет право на справедливое судебное разбирательство и никто не должен подвергаться пыткам, никого нельзя сажать за политические взгляды.