Лидер ЛДПР Владимир Жириновский очень любит народные праздники, выливающиеся в широкие гуляния. Для того, видимо, чтобы почувствовать свою близость к народу, он обычно, не надевая маски (даже медицинской), появляется в сопровождении охранников в тесной народной гуще, стараясь чем- то порадовать соотечественников. В летние погожие дни раздаёт клубнику на рынке. Правда, после громкого похода в политику Павла Грудинина в этом году, весьма вероятно, что Жириновский воздержится от мобилизации своих сторонников на сбор клубники в совхозе им. Ленина.

А вот в минувшие новогодние каникулы Владимир Вольфович обидно прокололся. Он начал было раздавать на Красной площади народу разную денюжку, но так вошёл в роль «боярина», шелестя купюрами, что принялся сгрудившихся вокруг него москвичей «крепостными да холопами» называть. А поскольку в силу своего тщеславия он не мог не выкладывать картинки своей неземной щедрости в прямой интернет-эфир, то его эпитеты, коими он награждал соотечественников, стали достоянием гласности. И тут ещё в прокате с успехом шла комедия «Холоп». А потому эффект от высказываний лидера либерал-демократов получился в чём-то синергетический.

ldpr.ru

Тогда-то в комитете по этике Госдумы обещали серьёзно разобраться с главой фракции ЛДПР, как только народные избранники с новыми силами соберутся на Охотном ряду после каникул. Но, видимо, события после президентского послания набрали такой ход, и так всё в стране закрутилось, что всем стало не до выходок Вольфовича. Но он не оставил своего любимого развлечения. И на Масленицу вновь появился в центре столицы, раздавая на этот раз блины: кому со сметаной, а кому даже с икрой. В принципе, держался максимально корректно, никого халявными блинами не попрекал, холопами не называл.

Да вот парадокс. Пару дней назад в прямом эфире призывал Жириновский соотечественников сидеть дома и вообще на улицу не выходить: мол, коронавирус можно только пересидеть под замком. И вот опять же сам первый не усидел и вновь погрузился в народную массу, забыв о собственных яростных призывах. Вот что значит, профессиональный политик. Говорит всегда то, что от него в данный момент хотят услышать. Конечно, если не обзывает кого-то холопами да крепостными.