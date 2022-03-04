«Не верьте предателям»: Зюганов обратился к украинцам

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что гражданам Украины ни в коем случае нельзя верить заверениям «европействующей элиты», которая клянётся в солидарности. Он назвал этих людей предателями, готовыми принести свой народ в жертву его злейшим врагам. По его мнению, главным препятствием на пути к восстановлению мира между Россией и Украиной стали националисты у власти в Киеве. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Братья и сёстры! Наша европействующая «элита» — самозваная «аристократия» — сегодня клянётся вам в солидарности. Не верьте предателям, — написал Зюганов.

Он также отметил, что присутствие украинских войск у границ России, а также русофобия и «промывка мозгов молодёжи» вызывают боль у российских властей.

С момента начала специальной операции установлен контроль над 36 населёнными пунктами, сообщил ранее Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. Все они вошли в зону влияния и ответственности районов ДНР, добавили представили республики. В настоящее время ведутся активные действия по освобождению от националистов городов Волноваха и Мариуполь.