«Не сидят сложа руки»: Кремль о врагах России и Белоруссии

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у России и Белоруссии хватает недоброжелателей и врагов. По его словам, они не сидят сложа руки. Своё мнение он высказал в эфире телеканала ОНТ.

Недоброжелателей у наших стран хватает. И у Белоруссии, и у России, не просто недоброжелателей, но и врагов хватает, причём врагов, которые не сидят сложа руки, — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Кроме того, Песков отреагировал на сообщения о политической интеграции Минска и Москвы. По его словам, о политической интеграции речи не идёт. При этом она возможна, но при одном условии. Это должно соответствовать интересам двух стран.

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко рассказал, какие вопросы об интеграции удалось согласовать. Ими оказались все 28 программ по Союзному государству. В частности, в согласованных документах речь идёт об интеграции валютных систем, принципах взимания косвенных налогов, борьбе с терроризмом.