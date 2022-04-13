«Не располагаем такой информацией»: Песков об аресте Суркова

В Кремле не располагают информацией о претензиях правоохранителей к бывшему помощнику президента России Владиславу Суркову. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что Сурков якобы арестован и находится под домашним арестом. Его слова передаёт РИА Новости.

Нет, мы не располагаем такой информацией, — цитирует агентство Пескова.

Сурков был помощником президента с 20 сентября 2013 года до февраля 2020-го. Курировал, в частности, политику в отношении Украины.

Ранее Сурков предсказал неизбежное расширение России, подчеркнув, что Москва подтвердит свой статус одного из немногих глобализаторов и «получит свою долю в новом всемирном собирании земель». В связи с этим он напомнил историю с возвращением Крыма в состав России в 2014 году, назвав это ярким примером консолидации общества за счёт хаотизации соседней страны.

Также Сурков сравнил российского лидера с основателем Римской империи Октавианом Августом. По его мнению, российский лидер не отменил демократию, а совместил её с «монархическим архетипом российского правления».