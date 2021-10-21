«Не радуйте Путина!»: речь польского премьера прервали в Европарламенте

Выступление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в Европарламенте было прервано упоминанием российского президента Владимира Путина. Моравецкий в своей речи обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в шантаже Варшавы, пишет Die Welt.

Моравецкий назвал шантажом Польши признание Конституционным судом страны верховенства национального права над европейским. По словам премьера, такая практика стала методом постоянного обращения с некоторыми членами Евросоюза.

Я не могу примириться с ситуацией, когда какие-то политики шантажируют Польшу и грозят ей. Я отвергаю язык угроз и шантажа, — заявил Моравецкий.

Парламентарии отнеслись к словам польского премьера негативно. Председатель Европейской народной партии Манфред Вебер, чтобы оборвать речь Моравецкого, заявил, что скандальное заявление премьера может быть использовано оппонентами ЕС, в частности, Россией. По словам Вебера, такое выступление «порадует» Владимира Путина.

Своей сегодняшней речью вы сеете смуту и раздор в Европейском союзе. Таким политическим шагом вы ослабляете Европу. Я прошу вас прекратить такое поведение! Не радуйте Путина! — потребовал Вебер.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Евросоюза собрались на экстренный саммит в Брюсселе, чтобы общими усилиями постараться уговорить их польского коллегу «смирить гордыню» и отменить принятые ранее в Польше законы, не вписывающиеся в правовые нормы ЕС. Если Варшава останется непреклонной, это создаст невозможную для единой Европы ситуацию, когда законы отдельной страны становятся приоритетнее общих для всего пространства ЕС нормативов.