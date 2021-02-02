Не работаешь в Крыму — отправляешься в тюрьму

Действительно, с 2018 года обсуждается возможность внесения поправок в УК, а конкретно — в статью 29 «Преступления против конституционного строя и государственной безопасности», которые предусматривали бы реальное наказание за поддержание антироссийских санкций. Теперь же волна противодействия команде Навального громкие призывы его соратников о введении дополнительных рестрикций против российских интересов и конкретных персон создаёт благоприятную и понятную избирателю обстановку для реализации таких планов.

У нас действительно очень не любят, когда кто-то призывает иностранцев вмешиваться в наши внутренние проблемы. Тут сходятся и патриоты, и даже западники. Но, по имеющимся сведениям, во всяком случае пока, в прошедшем первое парламентское чтение законопроекте есть интересный пункт, предусматривающий наказание за «поддержание иностранных санкций на российской территории».

Вот тут, видимо, для многих отечественных бизнесменов, громко возмущающихся введением «нарушающих международное законодательство» санкций, что называется, наступает момент истины. И, видимо, они уже начали или скоро начнут мощную лоббистскую кампанию, дабы такой юридический нюанс из будущего закона исключить.

Ведь ни для кого не секрет, что наши капитаны капиталистической экономики, как огня, боятся замараться работой в Крыму. На полуострове нет магазинов, представляющих заполонивших всю страну торговые сети, равно как и наших ведущих операторов мобильной связи. Днём с огнём не сыщешь в крымских городках и посёлках отделений Сбера. Причём, в недавнем прошлом видный министр экономического развития, а ныне глава ведущего банка страны Герман Греф даже публично бахвалится такой позицией.

Server Amzayev/Global Look Press

Правительство смотрит на подобные бизнес-выкрутасы сквозь пальцы, не желая подставлять таких фигурантов под западное дополнительное давление. Но вот если новый закон будет принят в нынешней предлагаемой редакции, возникнет парадоксальная ситуация. Ведь для закона главное, чтобы он не применялся избирательно. А тут возникнет сложная коллизия. Поскольку отказ от активной работы в Крыму и есть на деле та самая классическая поддержка западных санкций на российской территории.

Притом, что даже западные компании зачастую не играют в антикрымские игры. Помните, сколько шума было по поводу перенаправления на полуостров для срочного строительства новых ТЭЦ двух мощных газовых турбин фирмы «Сименс». Вначале немецкие специалисты даже грозили совсем уйти из России и не обслуживать уже установленные в разных российских регионах свои генераторы. Но, в конце концов, все страсти улеглись. В Крыму создана достаточная энергоёмкость, а глобальный немецкий концерн, ни цента не потеряв, так и продолжает работать на наших просторах.

Так что, наших осторожных предпринимателей может ожидать неприятная альтернатива. Или они в реале поддерживают введение западных санкций по поводу возвращения полуострова в родную гавань. Либо они де-факто не признают Крым законной российской территорией и опасаются там работать без благословения уже украинских властей. Как говорится, выбирайте, какой из двух вариантов хуже. Или, как говорил один непопулярный ныне лидер — оба хуже!

Так что, будем следить за прохождением законопроекта, который на словах уже готовы решительно поддержать оба спикера палат нашего парламента. А привлекший внимание пункт, словно меченый атом, позволит многое понять.