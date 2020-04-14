Наивно полагать, что любители лёгкой наживы не воспользуются сегодняшней непростой ситуацией с пандемией коронавируса. Да и поле для мошенничества довольно широкое. Например, можно мимикрировать под волонтёров. При этом главное для таких мошенников — попасть в квартиру жертвы.

Необходимо чётко помнить:

просто так, без предварительной заявки волонтёр для оказания помощи не придёт;

настоящий волонтёр никогда не зайдёт в квартиру, по инструкции они должны оставлять всё, что приносят, у двери;

волонтёр носит спецодежду, защитную маску и имеет при себе паспорт;

и, наконец, он никогда не заведёт разговор ни о деньгах и ни о чём другом, что не относится к его роду деятельности.

Кроме того, в Сети уже появились предложения об оформлении пропусков для свободного передвижения по городу. Если вдуматься, то сделать это можно, включив желающего в список на оформление от какой-либо организации, деятельность которой не была прекращена. Гипотетически это возможно в весьма ограниченном количестве. Кроме того, при возникновении подозрений сотрудники полиции легко проверят факт трудоустройства в кадровом подразделении. И уже тогда появятся вопросы к обладателю такого «пропуска». Цепочку начнут раскручивать обратно.

В общем, не стоит оно того. Тем более, что есть совершенно законные пути для оформления. Ради 15 дней ощущения своего превосходства над теми, у кого такого пропуска нет, не стоит испытывать судьбу. А тем более обеспечивать заработок тем, кто решил нажиться на сложной ситуации.

NEWS.ru

Особенно внимательными в период пандемии необходимо быть со своими персональными данными. Ведь их хищение может привести к потере, в том числе, и значительных денежных средств с банковских счетов. Различные сообщения о способах защиты от вируса, пусть даже и от имени Всемирной организации здравоохранения, являются информационными и не предусматривают введения личных данных читающего. Просто при переходе по ссылкам мошенников человек попадает на фишинговую страницу, где ему предлагается идентифицировать себя. После этого все личные данные становятся общественным достоянием. А если Вас попросили ещё и сделать небольшое пожертвование на борьбу с пандемией, то это явно охота за номером карты и деньгами, которые на ней лежат.

Также мошенники пользуются базами данных о передвижениях людей, они могут позвонить и сообщить человеку соответствующую действительности информацию о его недавней поездке: что, мол, он сидел рядом с инфицированным, поэтому в течение двух часов приедут специалисты для дезинфекции жилища. Понятно, что такие «специалисты» обязательно приедут, но вместо дезинфекции проведут очистку квартиры от всех ценных предметов и денежных средств.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поэтому любую поступающую информацию необходимо тщательно проверять. Не стесняться спрашивать, кто звонит, название организации и телефон руководителя. И обязательно нужно сверять полученные данные с официальными сайтами уполномоченных государственных учреждений. А в случае возникновения подозрения сразу же обращаться в правоохранительные органы.

Необходимо также быть внимательными и с приобретаемыми продуктами. В преддверии ужесточения режима изоляции некоторые магазины московских торговых сетей, позиционирующих себя как бюджетные, выкладывают на прилавки всё, что самим негоже: просроченную кондитерскую и молочную продукцию, подгнившие овощи и салаты, весьма сомнительного вида мясные фарши и полуфабрикаты.

Расчёт понятен: в ситуации повышенного спроса купят всё. Действительно, в сегодняшних условиях рушатся старые подходы и нормативы, маркетологи и мерчендайзеры нервно курят в подсобках. Выход один: нам самим нужно быть внимательными, не поддаваться ажиотажу и чётко следить за качеством того, что мы покупаем. Ибо призывать ритейл включить совесть — малоперспективная идея.

И ещё один важный момент. Сегодня крупные сервисы продаж блокируют объявления о реализации медицинских масок, оберегов от болезни, спецпропусков и тестов на коронавирус. Но данный спам может появляться на сайтах поменьше. Надо чётко помнить, что тесты на это заболевание проводятся только в лабораторных условиях уполномоченными на то организациями. А всё остальное — это мошенники. О пропусках мы уже поговорили. С амулетами и оберегами уже давно всё понятно. А купленные на непонятном сайте медицинские маски могут оказаться произведённым по сомнительным технологиям контрафактом, который и от болезни не защитит и вред здоровью может нанести.

Давайте беречь себя, своих близких, собственные нервы и спокойствие, а также деньги. Всё это нам ещё обязательно пригодится.