«Не осталось работы»: политолог об увольнении Чубайса

Политолог для NEWS.ru Константин Калачёв в разговоре с NEWS.ru прокомментировал уход Анатолия Чубайса с поста специального представителя президента России. По словам эксперта, для Чубайса не осталось работы, так как начал опускаться «железный занавес». Чубайс ушёл с поста специального представителя президента и уехал из страны сообщило издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По данным агентства, причиной этого решения могли стать события на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил только факт увольнения. По его словам, куда поехал Чубайс — его личное дело.

Собственно говоря, и работы для него не осталось. То есть какое представительство международных организаций? Какие проблемы развития? Он был помощником президента, который должен был взаимодействовать с международными организациями в вопросах развития. Учитывая то, что опускается «железный занавес», мне кажется, ему нечем было бы заниматься, — считает Калачёв.

Он считает, что отъезд Чубайса связан с позицией его жены, которая была против проведения специальной операции России на Украине.

Думаю, это связано с его позицией, позицией его супруги, которая в числе первых писала письмо против спецоперации. Ну и что касается самого Чубайса, видимо, он понимает, как трансформируется наше государство и наше общество и не видит своего будущего в этой системе. Хотя, конечно, он оказал неоценимые услуги нашему президенту, — отметил спикер.

Калачёв напомнил, что Чубайс нажил немаленькое состояние. Он думает, что у политика есть запасные пути отступления, поэтому он с такой лёгкостью решил покинуть Россию.

Человек он небедный, связи международные есть. Полагаю, что он точно совершенно был не готов попадать в санкционные списки, а учитывая его характер с мировой элитой, наверняка получил определённые гарантии по поводу своего отъезда. И аэродром наверняка запасной у него приготовлен и с деньгами наверняка проблем не будет, <...> то есть можно пожить для себя, — подытожил эксперт.

Депутат Госдумы Сергей Лисовский («Единая Россия») ранее в разговоре с NEWS.ru оценил решение Чубайса покинуть страну. Политик работал с экономистом в предвыборной кампании Бориса Ельцина в 1996 году. По его мнению, последние проекты Чубайса в РФ были неудачными. Он вспомнил о ситуации с «Роснано», на которое были потрачены миллиарды долларов, а «закончилось всё пшиком», а также о «разрушении единой энергетической системы». Говорить о возможных причинах, побудивших Чубайса покинуть Россию, Лисовский не стал, отметив, что работал с ним давно и короткое время.