«Не оправдал надежд»: Соловьёв обвинил Горбачёва в развале СССР

https://static.news.ru/photo/a87c475a-7b71-11eb-b398-96000091f725_660.jpg Михаил Горбачев Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв считает, что первый президент СССР Михаил Горбачёв виновен в развале страны.

Человеку 90 лет, он дожил и пережил других руководителей, которые были в России до него и после него. Но у меня с ним сложные отношения. Всё-таки это человек, который де-факто довел страну до развала, хотя были, конечно, исторические причины. Однако как политический деятель он не оправдал всех надежд, но вряд ли имеет смысл говорить об этом сейчас, в его день рождения. Желаю ему долгих лет жизни и здоровья, — рассказал Соловьёв изданию URA.RU.

Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман уверен, что бывший глава СССР достоин жалости, поскольку пытался вывести СССР из кризиса, но не понимал природу возникших экономических проблем и действовал по принципу «не знаю, что делать, делаю что-нибудь».

Этот принцип крайне редко даёт эффективные результаты. Поэтому получились все те проблемы дополнительные к уже существовавшим. Но виновен далеко не он один, — пояснил эрудит.

Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Горбачёв лично виновен в распаде СССР, потому что он был и президентом страны и главой КПСС. При этом лидер либерал-демократов подчеркнул, что в распаде Союза виновата вся команда экс-президента, все «большевики КПСС» и «все, кто был в погонах».

2 марта Михаилу Сергеевичу Горбачёву исполнилось 90 лет. Он установил рекорд продолжительности жизни среди отечественных лидеров. Политик руководил СССР с 1985 по 1991 год, сначала как генсек, а затем как президент. Он сложил с себя полномочия в декабре 1991 года после подписания Беловежских соглашений.

Как писал NEWS.ru, первый президент СССР назвал политику второй любовью после жены Раисы Максимовны. Впервые будущий глава советского государства встретил её на танцах, но тогда они оба сделали вид, что совсем друг друга не интересуют.