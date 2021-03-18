«Не наш скандал»: Захарова прокомментировала слова Байдена о Путине

https://static.news.ru/photo/e1726118-87f9-11eb-a835-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: mid.ru

Слова президента США Джо Байдена, назвавшего своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей», являются «не нашим скандалом». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Это точно не наш скандал. Это туда, в Америку, пожалуйста, обратитесь с этими вопросами к американским представителям, — цитирует РИА Новости Захарову.

Она добавила, что является странным молчание американских представителей, которые никак не реагируют на резонансные высказывания своего лидера.

Как писал NEWS.ru, в МИД РФ заявили, что ждут от Вашингтона объяснений по поводу высказываний Байдена в адрес Владимира Путина. Ранее Байден назвал Путина «убийцей» и заявил, что руководство России должно «заплатить» за попытки вмешательства в американские выборы.

Мария Захарова сообщила, что отношения между Россией и Соединёнными Штатами «зашли в тупик» и приглашение на консультацию в Москву посла РФ в США «в новейшей истории очень сложно припомнить». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «очень плохими» высказывания Джо Байдена в адрес Владимира Путина и заявил, что аналогичных заявлений в истории РФ и США ещё не было.