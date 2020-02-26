https://static.news.ru/photo/880c2232-5873-11ea-a2bf-fa163e074e61_660.jpg Галина Хованская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никаких изменений в преамбулу Конституции внесено не будет. Об этом сообщила член рабочей группы по подготовке изменений в главный закон страны, депутат Государственной думы Галина Хованская.

По её словам, изменение преамбулы возможно только в случае принятия новой Конституции через общероссийский референдум. Однако сейчас речь идёт лишь о поправках к ней, отсюда и форма народного волеизъявления — голосование.

В преамбуле Основного закона, если её дочитать до конца, написано, что мы принимаем Конституцию. Вот когда мы будем принимать Конституцию, тогда мы можем менять и преамбулу, — пояснила Хованская в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Она уточнила, что вносимые поправки «не меняют ситуацию прав человека, эти главы остаются неизменными, это базовые вещи».

Ранее NEWS.ru писал, что экс-помощник главы государства Владислав Сурков не исключает, что после внесения поправок в Конституцию может возникнуть необходимость в «обнулении» президентских сроков. Он объяснил это тем, что с новыми полномочиями это «будет уже как бы другой институт президентства».