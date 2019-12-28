2019 год от Рождества Христова на Земле неумолимо подходит к концу, и в это время принято подводить итоги работы и строить планы на будущее. В том числе это касается и нашей деятельности за пределами родной планеты. И вот здесь с планами всё в порядке, однако есть очевидные проблемы с итогами.

Российская космическая отрасль переживает времена непростые, это очевидно. Мы грезим о базе на Луне, хотим строить с американцами станцию около спутника Земли, при этом в сторону космодрома Восточный не хочется даже смотреть, чтобы лишний раз не огорчаться тому, сколько денег уже было разворовано на этом долгострое и сколько ещё усилий нужно приложить, чтобы наконец его закончить, пока окончательно не развалилось то, что уже возведено.

Вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов, рассказывая в телеэфире об успехах нашей страны в покорении космоса, предложил зрителям, по классическому образцу, две новости: хорошую и плохую. Безусловно, хорошей новостью является тот факт, что в этом году удалось обойтись без единой аварийной ситуации. Плохая же состоит в том, что из запланированных пусков РФ выполнила чуть больше половины. Собственно, обе эти новости воплотились в одной недавней: 17 декабря был отложен пуск «Союза-СТ-А» из-за выявленного во время заключительных операций перед пуском сбоя в системе управления. Слава богу, гибели корабля удалось избежать, но каждая такая история больно бьёт по космической репутации России.

Говоря о причинах такой ситуации, Борисов отметил, что проблема в самой организации работы и нужно приложить много сил, чтобы навести в отрасли порядок и воспитать новые профессиональные кадры, которых уже сегодня категорически не хватает.

Роскосмос/facebook.com

Стоит ожидать, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, прорвавшийся в своё время на этот пост именно за счёт обещаний навести порядок как на Восточном, так и вообще в российском космосе, планомерно доводит ситуацию до катастрофической. Однако каким-то невероятным образом он продолжает держаться на плаву. Когда в ноябре президент Владимир Путин во время совещания с правительством откровенно разозлился из-за ситуации на космодроме и заявил, что «порядка там так до сих пор и не удалось навести как следует», а воруют сотнями миллионов, казалось, что в скором времени Рогозин будет осваивать уже не Луну и Марс, а какие-то более доступные территории. Однако он всё ещё руководит, обещает в отдалённом и очень отдалённом будущем проекты воистину космического масштаба и торгуется с американцами за пассажирские места на российских кораблях.

Меж тем в США поджидают, когда SpaceX Илона Маска и корпорация Boeing закончат работу над своими кораблями и смогут доставлять астронавтов NASA самостоятельно, предрекая при этом начало конца РФ как космической державы. Здесь они, конечно, погорячились, и покидать пределы Земли мы всё ещё будем в состоянии (если окончательно не разучимся собирать ракеты, спроектированные в СССР), но окажемся в положении незавидном. Без денег от доставки астронавтов на орбиту ($85 млн за одно место, между прочим) Роскосмос сможет зарабатывать только на запуске спутников, но это уже в состоянии делать и Китай (даже успешнее нас), и Индия.

И если мы и дальше продолжим запускать лишь каждую вторую из запланированных ракет, то не нужно удивляться тому, что однажды Россию назовут полукосмической державой.