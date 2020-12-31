«Не дождётесь»: Киев призвал Москву не надеяться на смерть Украины

https://static.news.ru/photo/ee1993f0-4b54-11eb-8532-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: mfa.gov.ua

Россия умеет играть вдолгую, и в этом ей следует отдать должное. Однако она не дождётся гибели украинской государственности, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что «Россия всегда чего-то ждёт» — то от Киева, то по отношению к Киеву.

Глобально они ждут смерти Украины как государства. <...> И на пути к этой цели они постоянно чего-то ждут — то смены власти в Украине, то смены власти в другой стране, то каких-то экономических кризисов. <...> Но на все эти ожидания ответ очень простой — не дождётесь, — сказал Кулеба в интервью ТСН.

Он выразил надежду, что доживёт до того момента, когда Киев перестанет «переживать за башни Кремля, за то, кто там с кем». А главное, подчеркнул глава МИД, Украина должна быть готова вернуться в Крым, который, по его убеждению, Россия в конечном итоге будет вынуждена вернуть.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина будет развиваться как страна западного мира. Когда Россия смирится с этим фактом, ей станет намного легче, предположил Кулеба. Но до тех пор Киев намерен продолжать вводить санкции против Москвы, сообщил он.

Ранее министр иностранных дел Украины пообещал превратить Крым из священной в адскую тему для России в 2021 году. Глава внешнеполитического ведомства заверил, что намерен добиться усиления давления на Москву. Кроме того, политик выразил мнение, что наступит день, когда украинский флаг будет поднят в Симферополе.