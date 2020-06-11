Не дать РФ стать центром силы: политолог объяснил идею новых санкций от США

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Политолог Леонид Крутаков объяснил, чем вызваны призывы конгрессменов США к ужесточению санкций против РФ. По его мнению, так американцы хотят противостоять новым формирующимся центрам силы в мире: России и Китаю.

Старый глобальный мир разваливается, а новый будет объединяться на новых принципах. Есть два подхода: американский — все будут жить так, как мы хотим; российский и китайский, который говорит о мире межгосударственных договоренностей. Эти миры между собой несовместимы. Поэтому то, что предлагают республиканцы, это переход санкционной и торговой войны практически в открытую фазу, — пояснил Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik.

Доклад, рекомендующий ввести в отношении РФ «самые жёсткие санкции, которые когда-либо принимались», был опубликован 10 июня. Документ подготовила рабочая группа Республиканского исследовательского комитета — объединения, в которое входят около 150 членов палаты представителей. В нём говорится, что Россия «подрывает демократический международный порядок» и наносит вред интересам США «от Ливии до Сирии и от Средиземного моря до Южно-Китайского моря».

По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам Олега Морозова, санкционная лихорадка в США в отношении России в ближайшее время не утихнет. Поэтому РФ следует учитывать этот фактор при формировании экономической стратегии, писал NEWS.ru.