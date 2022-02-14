«Не будем забегать вперёд»: Песков о выводе войск из Белоруссии

Информация о выводе российских военных из Белоруссии после учений может появиться после встречи президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит «Интерфакс». Так он ответил на вопрос, будет ли на переговорах глав государств обсуждаться график вывода военных.

Не будем забегать вперёд. Давайте дождёмся встречи. Надеемся, что два президента сделают заявления по итогу их переговоров, — сказал Песков.

Ранее Александр Лукашенко сообщил, что российские войска покинут территорию Белоруссии по совместному решению с президентом РФ и когда закончатся учения. Он отметил, что США и Великобритания продолжают оказывать давление, перебрасывая своих военных к границам Белоруссии.

Политик также сообщил, что планирует в ближайшее время встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Как заявил глава Белоруссии, встреча будет посвящена в том числе выводу войск РФ из страны по окончании совместных учений.

Совместные военные манёвры России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022» стартовали на общевойсковых полигонах ВС РБ 10 февраля. Они стали вторым этапом проверки сил реагирования Союзного государства.