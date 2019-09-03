Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Скандально-известная иркутская чиновница Ирина Алашкевич ушла в отпуск с 20 августа. Она была отстранена от работы после того как назвала быдлом жителей затопленного Тулуна. 

15 августа в СМИ распространилась аудиозапись, на которой женщина, которую считают Ириной Алашкевич, грубо отзывается о людях, пострадавших от наводнения. Среди прочего она называет жертв паводка «бичами» и «быдлом», а также заявляет, что они плохо одеты и имеют два класса образования.  

О том, что в настоящее время она находится в отпуске, пишет Life. Ранее президент России Владимир Путин назвал Алашкевич непорядочным человеком и выразил надежду, что власти региона примут к ней меры, писал News.ru.

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