Скандально-известная иркутская чиновница Ирина Алашкевич ушла в отпуск с 20 августа. Она была отстранена от работы после того как назвала быдлом жителей затопленного Тулуна.
15 августа в СМИ распространилась аудиозапись, на которой женщина, которую считают Ириной Алашкевич, грубо отзывается о людях, пострадавших от наводнения. Среди прочего она называет жертв паводка «бичами» и «быдлом», а также заявляет, что они плохо одеты и имеют два класса образования.
О том, что в настоящее время она находится в отпуске, пишет