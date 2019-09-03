https://static.news.ru/photo/115bb550-ce33-11e9-bf69-fa163e074e61_660.jpg Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Скандально-известная иркутская чиновница Ирина Алашкевич ушла в отпуск с 20 августа. Она была отстранена от работы после того как назвала быдлом жителей затопленного Тулуна.

15 августа в СМИ распространилась аудиозапись, на которой женщина, которую считают Ириной Алашкевич, грубо отзывается о людях, пострадавших от наводнения. Среди прочего она называет жертв паводка «бичами» и «быдлом», а также заявляет, что они плохо одеты и имеют два класса образования.